В казанском аэропорту из-за тумана задержали несколько рейсов

В частности, задержаны рейсы в Москву, Самару, Ноябрьск и Бугульму.

В связи с тем, что видимость составляет менее 150 метров, в аэропорту «Казань» задержаны некоторые рейсы, сообщает «Татар-информ».

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