Защитник казанского УНИКСа Антон Понкрашов и Хоакин Колом после матча в Минске против ЦМОКИ перешли рубеж в 1000 набранных очков в матчах Единой лиги ВТБ. Теперь у Понкрашова 1009 очков, а у Колома – 1001.