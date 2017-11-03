Защитник казанского УНИКСа Антон Понкрашов и Хоакин Колом после матча в Минске против ЦМОКИ перешли рубеж в 1000 набранных очков в матчах Единой лиги ВТБ. Теперь у Понкрашова 1009 очков, а у Колома – 1001.
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