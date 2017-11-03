Хоккеисты казанского «Ак Барса» в Нижнем Новгороде в этом сезоне переигравшие автозаводцев (5:0), дома были излишне «гостеприимны» и уступили – 1:2 (0:0, 1:2,0:0).

«Ак Барс» после вояжа на Дальний Восток взял небольшую паузу, и вот только 6 ноября «Татнефть-Арена» собрала своих болельщиков – в гости к «Ак Барсу» пожаловало нижегородское «Торпедо». Нижегородцы в предыдущем туре добились ничьей в основное время в Санкт-Петербурге, а это дорогого стоит.

Первый период прошел при многочисленных удалениях с обеих сторон, и на первый план вышли вратари – и Станислав Галимов, и Эмиль Гарипов в прошлом сезоне играли за «Ак Барс», и оба на этот раз отыграли без ошибок – 0:0 к первому перерыву.

И во втором периоде удалений хватало, хотя игра и не была очень уж грубой.

Первыми сориентировались в этой игре гости – сначала Мозер решился на бросок при входе в зону, и Гарипов не среагировал – 0:1. А затем с лета шайбу в ворота сумел добить Захарчук – брат нашего защитника Степана Захарчука – 0:2.

И все же казанцам удалось еще до перерыва одну шайбу отыграть – 1:2 после точного броска Язькова.

В третьем периоде «барсы» имели пять минут численного преимущества, но шансом воспользоваться не сумели. И в итоге потерпели домашнее поражение – 1:2.