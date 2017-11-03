Напомним, что «Ак Барс» уступил в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2.

- Боевая игра, но, к сожалению, не смогли решить ряд проблем, будем работать.

- Глинкин периодически выпадает из состава, что можете сказать о его игре?

- Он хорошо играет, но не всегда все получается.

- Стало известно, что КХЛ может не пустить игроков на Олимпиаду. Как вы к этому относитесь, как это может повлиять на ваши планы?

- Я думаю, что нет смысла об этом говорить. Это только разговоры, никакого решения пока нет. Я думаю, что не нужно это обсуждать.