Главный тренер «Торпедо» поделился впечатлениями от победы над «Ак Барсом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Спасибо «Ак Барсу» за игру. Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку. Я считаю, что матч получился быстрый, интересный. Было много борьбы и моментов. Мы помним неприятное поражение дома, поэтому готовились, разбирали соперника. Здорово, что мы сделали правильные выводы и именно в меньшинстве мы смогли забить. Огромное спасибо ребятам за такой матч в конце поездки.

- Стало известно, что КХЛ может не пустить игроков на Олимпиаду. Как вы к этому относитесь, как это может повлиять на ваши планы?

- Если вдруг сборная России не поедет на ОИ, я считаю, наверное, это будет правильное решение. Мы будем принимать свои решения исходя из развития событий.