Нападающий «Торпедо» Иван Захарчук забил победную шайбу в ворота «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Первый период мы немного проспали. Во втором и третьем играли более агрессивно, создавали моменты, но не смогли забить. И большинство не использовали. Радоваться нечему – очков не набрали.
- Сегодня забил ваш брат - Иван, повод для подколов в его адрес?
- Молодец, что могу сказать. Нет, не буду подкалывать. Это его работа – он нападающий, должен забивать, а я – не пропускать.
- Раньше он забивал вашей команде?
- Нет, это первый раз.
- Сыграна половина регулярки. Как оцените игру команды и свою лично?
- У меня была травма, дисквалификация. Не могу сказать, что играю на полную мощь своих возможностей. Надо прибавлять. Команда на первом месте в конференции, но есть моменты над которыми еще надо работать.
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