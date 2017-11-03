Нападающий «Торпедо» Иван Захарчук забил победную шайбу в ворота «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Первый период мы немного проспали. Во втором и третьем играли более агрессивно, создавали моменты, но не смогли забить. И большинство не использовали. Радоваться нечему – очков не набрали.

- Сегодня забил ваш брат - Иван, повод для подколов в его адрес?

- Молодец, что могу сказать. Нет, не буду подкалывать. Это его работа – он нападающий, должен забивать, а я – не пропускать.

- Раньше он забивал вашей команде?

- Нет, это первый раз.

- Сыграна половина регулярки. Как оцените игру команды и свою лично?

- У меня была травма, дисквалификация. Не могу сказать, что играю на полную мощь своих возможностей. Надо прибавлять. Команда на первом месте в конференции, но есть моменты над которыми еще надо работать.