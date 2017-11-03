Капитан «Ак Барса» дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:2).

- В Хабаровске не реализовали два 5-минутных большинства, сегодня не забили, с чем вы это связываете?

- На данный момент действительно есть проблема с большинством. Мало делаем бросков по воротам.

- Создается впечатление, что «Ак Барс» тяжело проводит матчи с командами, которые играют от прессинга – «Амур», «Торпедо»?

- Сейчас со всеми тяжело играть. На данный момент проиграли две игры подряд, будем исправлять.

- Сыграна половина регулярного чемпионата. Какие-то промежуточные итоги для команды можете подвести?

- Подводить итоги – это не мое дело. Мое дело играть, продолжать в том же духе.