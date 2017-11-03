«Большой этнографический диктант» проходил на площадке КФУ 3 ноября.

Средняя оценка за диктант составила 18 баллов из 30 возможных. Самый высокий результат – 27,5 балла – у магистранта, обучающегося в Казанском университете по направлению «Этнология и антропология». У рядовых жителей Казани средний балл составил 17.

Участники диктанта в основном ошибались в вопросах по истории и культурологии, сообщает ИА «Татар-информ».

Напомним, что культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант» состоялась в преддверии Дня народного единства, во всех регионах России.