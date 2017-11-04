В минувшую пятницу, 3 ноября, в стенах Нацмузея РТ прошла «Ночь искусств».

В этом году акция была проведена под девизом «в хороводе муз». Такой слоган выбран не случайно, в переводе с греческого языка слово «музей» переводится как «дом муз». На один день главный музей республики превратился в площадку, где каждый желающий мог принять участие в мастер-классах и дискуссиях, посмотреть выставки и спектакли, а также послушать музыку и потанцевать.

Многие ошибочно полагают, что акция «Ночь искусств» неразрывно связана именно с ночью суток, и все самое интересное ждет посетителей именно в это время. А вот и нет! Программа «ночи» начинается здесь с утра. Особенность акции в том, что в этот день музеи меняют свой привычный режим и закрывают свои двери только после полуночи. А это отличная возможность посетить ее экспозиции даже самым припозднившимся гостям.

Тем, кому не удалось побывать на мероприятии, рассказываем, как все было.

Уже у входа становится ясно, что «ночь» пользуется огромным интересом казанцев. Работницы гардероба с трудом находят номерки для посетителей. Перед основными экспозициями гостей встречает ярмарка подарков «Музейный сувенир». Здесь можно приобрести редкие книги, эксклюзивные рукодельные изделия и необычные картины.

Расписание музейного праздника оказалась весьма насыщенным и разнообразным. Днем локации были рассчитаны на детскую аудиторию, поэтому ребятам постарше пришлось поискать то, что им интересно. Для них была заготовлена концертная программа после 6 вечера.

—Я частый гость Национального музея. Знаю здесь каждый уголок, но услышав об акции «Ночь искусств», решила забежать, вдруг найду для себя что-то новое? И действительно, нашла, чем заняться. Придти сюда пораньше стоило хотя бы ради ожившей экспозиции или мастер-класса по написанию натюрморта, - поделилась студентка Эндже Речапова

Семьям найти занятие по душе куда проще. Родители с детьми могли поучаствовать в мастер-класах по бисероплетению, работе по изготовлению кукол, принять участие в уроках каллиграфии или сыграть в настольные и интеллектуальные игры.

Помимо этого в залах музея была организована театрализованная экскурсия. Особый интерес на гостей производил образ Екатерины Второй, которая рассказывала о том, как она провела 5 дней в Казани. В роль императрицы пришлось вживаться сотруднице музея Айгуль Сафиуллиной.

- Для этих праздников мы каждый раз готовим свою, особенную программу. Одна из идей - ожившая экспозиция, - пояснила она. - Посетителям задумка нравится. Одно дело, когда ты просто ходишь по бесконечным коридорам сам. И совсем другое, когда кто-то, одетый в красивый костюм из той эпохи, рассказывает о ее интересных фактах. Информация воспринимается по-иному, в другом ракурсе, и все становится намного понятнее. Ожившая экспозиция проходит у нас каждую пятницу с 2 до 5 вечера, поэтому мы всегда рады видеть новых гостей.

Большую аудиторию также собрала презентация новой книги казанской скрипачки и педагога Юлии Виват. Кому не хватило места, были готовы наблюдать за происходящим стоя. Дети не только читали отрывки из произведения, но и играли на музыкальных инструментах, погружая слушателей в атмосферу того или иного места.

В соседнем зале состоялась экранизация фильма о встрече писателя Аксенова с поэтессой Ахмадулиной в рамках проекта «Визит пожилого человека». А для любителей пофотографироваться в одном из коридоров был подготовлен костюмированный фотосалон.

Здесь царила атмосфера дружбы и взаимопомощи. Никто не стеснялся обсудить с незнакомым соседом понравившийся экспонат или попросить сделать снимок на память. Сотрудники же музея были готовы придти на помощь посетителям и ответить на все возникающие вопросы. Судя по улыбающимся лицам гостей, никто не ушел домой разочарованным. Рассказывает одна из посетительниц Фарида Салимова:

— Бывать в музеях мне нравится с детства. Сюда меня водил еще отец. Наверное, он и привил любовь к этим залам. В конце концов, я стала одним из организаторов музея детской литературы. Стараюсь одной из первых узнать о новых выставках. Мы на них и учеников сюда водим, и своих детей.

Сегодня я пришла в музей с внучкой. Она спросила: «Бабушка, ты хоть день без музеев можешь прожить?». Отвечаю, один день могу, но не больше. Музей — это погружение в историю, культуру, литературу и природу нашего края. Меня радует, что экспозиции постоянно обновляются, а сотрудники находят новые формы работы, особенно с малышами. Наши музеи ничуть не хуже музеев Запада. Мне есть с чем сравнить: я была в Англии, Шотландии, Египте.

Не зря говорят, искусство объединяет всех. В ту ночь в одном здании собрались люди из разных городов, разного пола, возраста и уровня знаний. И каждый с удовольствием открыл для себя что-то новое и полезное. Например, встречу с топовыми блогерами или выступление камерного оркестра.