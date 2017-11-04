В день народного Единства, 4 ноября, в столице РТ состоялся крестный ход в честь Казанской иконы Божьей Матери.

Эти два праздника - светский и православный связаны между собой с историей нашего государства в Смутное время. Перед иконой был отслужен трехдневный молебен, после чего воинство народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.

В минувшую субботу главное богослужение в честь праздника было совершено утром в Благовещенском соборе казанского кремля. Божественную литургию возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. После состоялся традиционный крестный ход, в котором участвовали верующие из разных городов и даже стран. Завершился ход в Крестовоздвиженском соборе – на том месте, где в 1579 году и явилась икона. В его организации и помощи принял участие отдел по работе с молодежью Казанской епархии. Наш внештатный корреспондент побеседовала с лидером православной молодежи Артемом Гараниным.

-Артем, что входило в обязанности волонтера в этот большой праздник?

- Прежде всего, люди, пришедшие на праздник в честь казанской иконы Божьей матери, пришли помолиться. Выразить ей свое уважение, о чем-то попросить. На мой взгляд, главная задача волонтера состоит в том, чтобы каждый из пришедших максимально духовно прожил этот момент. Из этого вытекают все остальные обязанности - следить за тем, чтобы во время службы в храме от духоты никому не стало плохо. Вовремя вывести человека из шествия, узнать, что с ним, провести его в «скорую». Помочь пожилым людям, мамам с колясками спуститься по лестнице. Еще следить за общим порядком, чтобы не было столкновений между людьми. В этом году, кроме полиции, к нам присоединилось казачье общество Татарстана, чтобы Крестный Ход двигался четко, гармонично.

-Сколько волонтеров участвовало в ходе?

-Около 70, вдвое больше, чем в прошлом году. Изначально заявок было принято 50, но, увидев нас на улице в зеленых жилетках, люди подходили, интересовались, чем мы занимаемся. Тут же присоединялись, проявляя желание помочь. Самих же верующих по примерным подсчетам в тот день было около 7 тысяч.

- Кого в рядах волонтеров было больше – молодежи, пенсионеров, людей среднего возраста?

-Конечно, молодежи, ведь мы на нее ориентированы. Все наши ресурсы коммуникации направлены на молодых людей. Это – социальные сети, мессенджеры, которыми чаще всего и пользуются люди от 20 до 35 лет. По средствам соцсетей – «Инстаграм», «ВКонтакте», «Фэйсбук» и проводился набор в ряды волонтеров. Также на сайте митрополии было вывешено объявление о наборе. Отдельное спасибо вашей газете.

- Были ли на крестном ходу представители других стран?

- Да, дело в том, что в Казани с 31 октября по 5 ноября проходил международный Православный форум, приуроченный к празднику казанской иконы Божьей матери. К нам приехали руководители молодежных отделов епархий из всех регионов ПФО, а также представители таких стран как Дания, Голландия, Франция, Германия, Казахстан, Узбекистан. Форум был нацелен на общение, обмен опытом, проведением мастер-классов. После все его участники были приглашены на крестный ход.

- Как давно существует движение православный волонтер?

- Сокращенно мы называем себя КПД - казанские православные добровольцы. На нашу деятельность нас благословил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл летом 2016 года. Тогда он приезжал в Казань на закладку собора в честь Казанской Иконы Божьей Матери. Организовались и собрались мы в течение полутора месяцев. Рассказывали о наших планах студентам, знакомым. И через все возможные каналы связи собрали со всей республики около 200 человек. Впоследствии был дан старт этому движению.

-Какие мероприятия уже организовали?

- Стояли на крещенской службе в Раифском монастыре, ее посещают много людей. Помогаем на пасхальной и ночной службе. Еще один наш проект - молодежное пространства «Азбука». Это две разноформатные площадки, на которых проводятся мастер-классы, встречи со священниками, Евангельские беседы и просто творческие вечера. Есть Сретенский бал, где молодые люди, объединенные общее идеей, отдают дань красоте прошлых традиций. Совсем недавно у нас появился молодежный хор, который исполняет как богослужебные, так и народные песни.

- Как влиться в ряды православной молодежи Татарстана?

- Просто прийти к нам. Мы находимся на Карла Маркса,7 и Япеева,2.