Детективная история случилась на выходных в Татарстане.

В субботу на номер-112 поступил вызов с информацией о пропаже 68-летнего татарстанца. Он проживал в поселке Вороновка Лаишевского района, уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Супруга мужчины сообщила, что он отправился в сторону автодороги, не взяв с собой мобильное устройство.

Для поиска гражданина были подняты силы спасателей, полиции. Вечером из казанской больницы, что на улице Чехова, поступила информация, что пропавший человек находится там. Его визит в больницу был целенаправленным. До Казани мужчина добрался на попутном автомобиле.