Главный тренер «Рубин» прокомментировал итоги матча против «Зенита» (0:0).

- Есть удовлетворение от игры, за исключением концовки первого и второго таймов. Это связано с тем, что принцип игры, который мы избрали – энергозатратный. Немного не хватало сил на концовку. Нужно отдать должное «Зениту» - они имеют равноценный состав, и заменами усиливают атаку.

- Вы сильно ругали Руслана Камболова в момент замены, с чем это связано?

- Я ругал не Руслана, я ругал врача, который сделал паузу. Можно было раньше выпустить Цакташа. Почти 4 минуты мы играли вдесятером. За этот период «Зенит» переломил игру.

- Вариант с Азмуном и Жемалетдиновым в атаке возможен?

- Безусловно. Кто сильнее на данный момент, тот и играет.

