Главный тренер «Зенита» прокомментировал итоги матча против «Рубина» (0:0).

- Последний раз мы играли три дня назад, поэтому в первом тайме выглядели весьма уставшими, играли хуже «Рубина». Однако с 30-й минуты мы доминировали и у нас было несколько возможностей, но мы не смогли их реализовать. У нас есть проблема – мы не можем забить. Думаю, в следующем матче мы сможем это исправить.

Уходя из конференц-зала, наставник сине-бело-голубых также произнес: «Я считаю, что в эпизоде с Кокориным была красная карточка». Отметим, что на 23 минуте Владимир Гранат, ценой предупреждения, остановил перспективный прорыв Александра Кокорина.