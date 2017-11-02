Нападающий провел на поле 88 минут игры против «Зенита» (0:0).

- Есть ли понимание в команде, когда будете забивать и набирать более одного очка?

- Хотелось бы побыстрее, но первый круг позади. Сегодня в некоторых отрезках мы выглядели хорошо, в плане бойцовских качеств. Конечно, с созиданием еще есть проблемы, будем работать.

- В концовке матча «Зенит» оказывал сильное давление. Это связано с травмой Камболова или недостатком сил?

- Руслан очень качественно выполняет свои обязанности. По его позиции я не вижу более цепкого и надежного игрока. Последние минуты давила еще и боязнь пропустить, как в предыдущих матчах.

Отметим, что Руслан Камболов, который получил повреждение по ходу матча, на вопрос журналиста «КВ» о своем состоянии ответил: «Все хорошо».