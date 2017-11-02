Полузащитник «Зенита» поделился впечатлениями от матча против «Рубина» (0:0).

- Реализация моментов подкачала нас сегодня. Но расстраиваться не стоит – нужно продолжать напряженную работу.

- Как решить проблему реализации?

- Нужно с концентрацией относиться к каждому матчу, тренировкам. Мы очень близки к первому месту в чемпионате, да и в Лиге Европы у нас все хорошо. Будем продолжать работать и выигрывать.

- Вы перед матчем знали, что ЦСКА отнял очки у «Локомотива»?

- Да, в последний момент, перед выходом на поле, мы узнали счет. Но для нас это имеет не особо большое значение. Нужно концентрироваться на нас самих, на наших играх, на наших победах. Поэтому для нас матчи наших соперников особого значения не имеют.