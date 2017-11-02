Казанский «Рубин» в первом матче второго круга чемпионата РФПЛ приятно удивил – жесточайший прессинг по всему полю.

Подавляющее преимущество в единоборствах, отличный контроль мяча - что еще нужно болельщику? Первую реально опасную атаку на ворота «Рубина» организовал капитан казанской команды Янн Мвила. И Джанаеву пару минут пришлось демонстрировать свое мастерство.

Во втором тайме положение дел не изменилось: «Рубин» доминировал, при этом не создавая голевых моментов. В концовке «Рубин» явно «присел», но при выходе Цакташа и Азмуна игра вновь выровнялась.

В добавленное время «Зенит» перешел на навал, но ничья стала закономерным итогом – 0:0.