Начали казанцы матч бодро, во взаимных атаках, но на 23-й минуте хозяева открыли счет после подачи с углового отличился Дергаев – 1:0.

Но подлинным героем матча стал вратарь хозяев Михаил Шиляев – он только в первом тайме трижды спас свою команду от неминуемых голов.

На 53-й минуте казанец Веселов сравнял счет, но буквально через две минуты хозяева вновь оторвались в счете – 2:1.

Далее казанцы растранжирили свои шансы, а хозяева оторвались в счете – 3:1. Гости имели преимущество в два игрока и пробивали пенальи, но не забили, да и затем сами наудалялись и пропустили, так что счет 4:1 в пользу хозяев стал закономерным.