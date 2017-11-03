Так считаю не только я, но и преподаватель обществоведения казанской школы № 114-й, которая в минувшую пятницу захотела, чтобы это мнение разделили и ее ученики.

На призыв педагога: «Кто со мной писать этнодиктант?» откликнулись и мальчишки, и девчонки, оказавшиеся потом за одним столом в зале Дома дружбы народов, где и проходило испытание, с людьми разных возрастов, профессий и национальностей.

После раздачи вопросов здесь воцарилась тишина: это же соревнование с самим собой – смогу ли я, знаю ли? Ответить самому, без подсказки, на мой взгляд, дело чести. Рядом с казанскими школьниками - черноглазые девушки и смуглые черноволосые парни. Представители таджикской диаспоры тоже решили принять участие в акции, которая в этом году стала международной. Некоторые из ребят признались, что участвуют в ней во второй раз.

- Нас объединяет Дом дружбы народов, мы приходим сюда, как домой, - сказал один парень на чистом русском языке.

- Педагог на пенсии, - представилась женщина за соседним столиком, заметив, что по сравнению с этнодиктантом прошлого года, вопросы этого сложнее.

Последний, например, звучал так: «Кто автор нижеприведенных стихов: «Забыв родной язык, я онемею, утратив русский – стану я глухой»?

- Мы старались, чтобы участник этнодиктанта, придя домой, взялся за литературу и нашел в ней или в Интернете не только правильный ответ, но и прочел все, что касается темы, - пояснил заведующий информационным центром Дома дружбы народов РТ Рустем Ханнанов. - Инициатор акции - Министерство национальной политики Удмуртии. Мы же внесли в предложенные составителями вопросы свои, касающиеся нашей республики.

Их в диктанте было десять. Вот один из них: «Как называется самое крупное татарское село в Европе, которое находится в Пензенской области»? Согласитесь, участникам диктанта было над чем поломать голову и постараться успеть ответить на 30 вопросов за 45 минут.

Бабушка с двумя косичками за спиной и двумя внучками- одиннадцатиклассницами тоже не в первый раз участвует в акции. Писали географический и исторический диктанты.

- Нам это нравится, - говорит бабушка. - Внучки-отличницы стоят перед выбором жизненного пути. А чем шире у человека кругозор, тем ему легче его выбирать.

Все участники этнодиктанта получили сертификат, удостоверяющий, что 3 ноября 2017 года они написали «Большой этнографический диктант». И теперь с нетерпением ждут результатов.