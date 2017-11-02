Казанский «Зенит» в матче чемпионата России по волейболу уверенно переиграл московское «Динамо» на своей площадке.

Этот матч параллельно являлся еще и матчем за Суперкубок России, который в этом сезоне разыгрывался в десятый раз.

Казанцы в этом матче имели проблемы на подаче, не в свою силу играли Андерсон и Леон, но им на смену пришли Вольвич и особенно Михайлов. Москвичи играли вдохновенно, но с нынешним «Зенитом» даже не в оптимальной форме, мало кому удается посоперничать. Так что казанцы уверенно победили – 3:0 (25:19, 25:21, 25:14). «Зенит» (как и Максим Михайлов) - шестикратный обладатель Суперкубка России!