Праздничное мероприятие состоится не на улице Баумана, как сообщалось ранее, а на Кремлевской набережной.

Концерт в честь 25-летия Конституции РТ в Казани изменил площадку проведения. Как сообщают организаторы – Всемирный форум татарской молодежи, праздничное мероприятие состоится на Кремлевской набережной, а не у часов на улице Баумана, как сообщалось ранее.

Дата и время проведения остались неизменны – 6 ноября, 15 часов.

Всех пришедших на праздник ждет яркая концертная программа от лейбла Yummy Music, посвященная живой татарской музыке и молодым независимым исполнителям. На одной сцене выступят звезды татарской эстрады и представители татарской альтернативной музыки.

Конституция Татарстана была принята четверть века назад – 6 ноября 1992 года. Сегодня Конституция РТ – это важный элемент государственности республики, фундамент ее благополучия, межэтнического согласия и стабильности. Как показало время, татарстанская модель оказалась одной из самых успешных в России. В этом заслуга всего многонационального народа Татарстана.

Татарская молодежь также осознает, что ответственна за судьбу республики, поэтому в числе ее приоритетных задач – защищать наши национальные и духовные устои.