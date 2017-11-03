Казань ждут два дополнительных еженедельных авиарейса в летнем сезоне 2018 года. 23 апреля будет выполнен первый рейс Рига – Казань.

Из Риги в Казань полеты будут выполняться по понедельникам и четвергам с вылетом в 23.35. Из Казани в Ригу – по вторникам и пятницам в 3.20.

После начала выполнения рейсов между Казанью и Ригой, с 26 апреля по этому маршруту было перевезено более 8 тыс. пассажиров. Из-за высокого спроса рейсы также будут выполняться в зимний период – с 14 декабря по 25 января следующего года.

Более половины пассажиров из Казани выбирали Ригу в качестве удобного транзитного пункта. Самыми популярными пунктами назначения у казанцев стали Милан, Барселона, Париж, Прага и Амстердам, сообщает ИА «Татар-информ».