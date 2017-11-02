Это Анастасия Доценко и Наталья Жукова (участницы ОИ-2014), а также Алия Иксанова – бронзовый призер ЧМ-2013 в эстафетной гонке.

В списке 35 российских лыжников, фигурирующих в списке ВАДА, основанных на «списке Родченкова» (экс-главы РУСАДА), и теперь проверяемых МОК, есть фамилии и трех татарстанских лыжниц. Это Анастасия Доценко и Наталья Жукова (участницы ОИ-2014), а также Алия Иксанова – бронзовый призер ЧМ-2013 в эстафетной гонке. В ближайшее время все 35 российских лыжников из этого списка могут быть дисквалифицированы.