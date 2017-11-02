Правда, если у женщин это был первый Суперкубок, то вот 5 ноября в казанском Центре волейбола у мужчин будет разыгран уже десятый Суперкубок России.  Сойдутся опять московское «Динамо»  и казанская команда «Зенит». Начало встречи – в 18.00.

Напомним,  казанская команда больше всех - пять раз - становилась обладателем почетного приза.