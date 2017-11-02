Совсем недавно в Москве казанское и московское «Динамо» определяли обладателя Суперкубка России по волейболу среди женщин – происходило это в рамках матча чемпионата России.

Правда, если у женщин это был первый Суперкубок, то вот 5 ноября в казанском Центре волейбола у мужчин будет разыгран уже десятый Суперкубок России. Сойдутся опять московское «Динамо» и казанская команда «Зенит». Начало встречи – в 18.00.

Напомним, казанская команда больше всех - пять раз - становилась обладателем почетного приза.