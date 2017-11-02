Вот средние показатели игрока в этом отрезке: 13 очков, 8 передач, 2,7 подбора. Также у Колома 17 баллов за эффективность действий. Любопытно, что среди трех номинантов на звание MVP октября был еще один игрок УНИКСа – Стефан Ласме.

Сам Колом скромно отметил,  что признание его заслуг -  признание успехов УНИКСа. Отметим, что в Единой лиге ВТБ в этом сезоне  УНИКС еще не проигрывал.