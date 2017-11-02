Рустам Минниханов подчеркнул, что современный Татарстан является опорным субъектом РФ, который вносит значительный вклад в развитие страны.

В единстве народов заключается сила многонациональной России, а также благополучие людей. Об этом в своем обращении по случаю Дня народного единства заявил Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает его пресс-служба.

По словам татарстанского лидера, сегодняшний праздник особенный, потому что преподносит урок единения для разных национальностей страны.

«Более четырех столетий тому назад наши предки создали всенародное ополчение, которое разбило врага, освободило столицу нашей Родины. Тем самым было положено начало преодолению одного из самых опасных кризисов в истории нашего государства. Главный урок этих давних событий – именно в единстве народов заключается сила многонациональной России, благополучия людей», – отмечается в поздравлении Президента республики.

Рустам Минниханов подчеркнул, что современный Татарстан является опорным субъектом РФ, который вносит значительный вклад в развитие страны.

«Мы признательны представителям всех народов и конфессий, а также всех поколений за добросовестный труд во имя процветания родной республики и нашего общего Отечества», – добавил он и пожелал татарстанцам мира, согласия и благополучия.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году и приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.