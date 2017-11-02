Пожарное депо на 6 машин будет обслуживать резидентов.

Собственная служба пожарной охраны на территории ОЭЗ создана с целью повышения инвестиционной привлекательности. В настоящий момент на территории экономической зоны работают 23 завода, зарегистрированы 56 резидентов – для соответствия высоким требованиям пожарной безопасности в 2016 году было принято решение о строительстве собственного пожарного депо на 6 машин.

На сегодняшний день завершаются работы по внутренней отделке помещений. В декабре этого года планируется сдать и ввести в эксплуатацию пожарное депо, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Алабуга».