Завтра, 4 ноября, состоятся очередные сельхозярмарки. Ниже представлен список адресов: 

Авиастроительный район: ул. Ленинградская, 27, ул. Дементьева, 7;

Вахитовский район: за Чеховским рынком;

Московский район: площадка у рынка со стороны ул. Энергетиков и Усманова;

Кировский район: ул. Краснококшайская, 152/2. Юдино – ул. Ильича, 1;

Ново-Савиновский район: пр. Ямашева, 71а, Лаврентьева, 10;

Приволжский район: ул. Ю.Фучика, 72;

Советский район: ул. Липатова, 7, ул. Закиева, 12.

Напомним, что сельхозярмарки продлятся до 23 декабря. 