Торговля будет осуществляться на 16 площадках.
Завтра, 4 ноября, состоятся очередные сельхозярмарки. Ниже представлен список адресов:
Авиастроительный район: ул. Ленинградская, 27, ул. Дементьева, 7;
Вахитовский район: за Чеховским рынком;
Московский район: площадка у рынка со стороны ул. Энергетиков и Усманова;
Кировский район: ул. Краснококшайская, 152/2. Юдино – ул. Ильича, 1;
Ново-Савиновский район: пр. Ямашева, 71а, Лаврентьева, 10;
Приволжский район: ул. Ю.Фучика, 72;
Советский район: ул. Липатова, 7, ул. Закиева, 12.
Напомним, что сельхозярмарки продлятся до 23 декабря.
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