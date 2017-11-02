В Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам строительной компании выплачено более 23 млн рублей долга по оплате труда.

Прокуратура Авиастроительного района города Казани провела проверку исполнения требований трудового законодательства. Проверка проводилась в деятельности ПАО «Камгэсэнергострой». Установлено, что 478 работникам предприятия не выплачена заработная плата за июнь-август 2017 года. Долг по оплате труда превысил 23 млн рублей.



По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении генерального директора строительной компании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»).



Правонарушитель подвергнут штрафу в размере 20 тыс. рублей в доход государства. В целях устранения выявленных нарушений в адрес генерального директора внесено представление, по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства прокуратуры трудовые права работников завода восстановлены, долг по оплате труда им выплачен в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.