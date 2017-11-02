42-летний гражданин приобрел технику в сети Интернет.

Прокуратурой Вахитовского района столицы РТ было утверждено заключение по делу казанца, обвиняемого по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». По версии следствия, 42-летний мужчина приобрел летом этого года микрофоны с функцией дистанционного акустического контроля и геолокации. Данное оборудование было им приобретено в сети Интернет.

Данные устройства можно использовать только при наличии соответствующей лицензии. Задержание казанца произошло в момент получения посылки. Вину мужчина признал.