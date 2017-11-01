Это повлечет удорожание школьного питания.

После осенних каникул в казанских школах вводится дифференцированный рацион питания. Отныне старшеклассники не будут получать порции третьеклассников. Порции основных блюд для детей старшей возрастной категории станут больше на 20-25% до 200 г. Салаты потяжелеют с 80 до 150 г. Ввиду повышения рациона питания школьников произойдет удорожание обедов.

Одноразовое питание для начальных классов будет стоить 62 рубля (ранее – 58), двухразовое – 88 рублей. Обед старшеклассника с 58 рублей вырастет до 65, сообщает пресс-служба мэрии города.