На телеканале «Новый Век» 31 октября началась запись пригласительных видеооткрыток на торжественную церемонию вручения V Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» «Алтын йолдыз».



Первым, кто записал видеопригласительную открытку на престижное мероприятие, стал популярный певец Азат Абитов.

Певец уже является обладателем статуэтки «Алтын йолдыз», врученной ему два года назад. А в этом году Азату Абитову отдали свои голоса зрители телеканала «Новый Век» за песню «Кем кемне гафу итәр» («Кто кого простит»). Голосование, как известно, проводится в популярной программе ТНВ «Кайнар хит».

Артист требовательно относится к подбору песен в свой репертуар. Главное для него - текст будущего хита, так как Азат придает большое значение смысловой нагрузке песни. «Я, безусловно, пою разные песни, но в первую очередь всегда смотрю на текст песни. Песню пою только тогда, когда нравятся слова», - поделился певец с корреспондентами ТНВ.

Еще один победитель нынешнего хит-парада на ТНВ - певец Марсель Вагизов, записавший 31 октября видеоприглашение, является автором песни «Яшисем килэ» («Хочется жить»), которая вывела его в номинанты на получение «Алтын йолдыз».

Его песня очень быстро стала народной - публика ее сразу приняла. Кстати, авторы программы «Кайнар хит» отмечают, что Марсель Вагизов регулярно занимает первые строчки хит-парадов, а его «Яшисем килэ» станет украшением предстоящей юбилейной церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы».

«Конечно, у меня есть волнение: ведь когда ждешь праздника, чувства обостряются, и все эмоции намного сильнее, чем в сам праздник. Именно с такими чувствами я жду церемонии», - рассказал певец.

На запись видеооткрытки была приглашена и Зульфира Шайдуллина - дебютантка церемонии.

Во время торжественной церемонии зрители смогут услышать ее песню «Китмә» («Не уходи»). «Очень сильно волнуюсь, тщательно готовлюсь. В голове есть много идей, в ближайшем будущем хотелось бы их осуществить», - отметила Зульфира Шайдуллина.

До церемонии вручения V Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» «Алтын йолдыз» остается совсем мало времени.

«Сейчас продолжается активная работа над сценарием торжественного вечера. Его автор - Ильфак Хафизов. Он же является и режиссером церемонии. Мы проверяем все песни, которые 9 декабря будут звучать со сцены «Пирамиды», и уделяем большое внимание их текстам, тому смыслу, что хочет передать своим исполнением певец», - подчеркнул продюсер популярных музыкальных проектов Ленар Кашафутдинов, человек, который о Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» «Алтын йолдыз» знает абсолютно все.

Видеопригласительные участников Национальной музыкальной премии в эфир телеканала «Татарстан-Новый Век» стали выходить с 31 октября. Работа над созданием таких открыток ведется в активном режиме: до церемонии остается чуть больше месяца, а подготовка к ее безукоризненному проведению ведется по многим направлениям.

Напомним, торжественная церемония вручения V Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» «Алтын йолдыз» (6+) пройдет 9 декабря в концертном зале «Пирамиды».

По вопросам приобретения билетов можно обращаться в кассы «Пирамиды», на сайт Кассир.ру, а также на сайт «Болгар радиосы».

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