Первым, кто записал видеопригласительную открытку на престижное мероприятие, стал популярный певец Азат Абитов.

Певец уже является обладателем статуэтки «Алтын йолдыз», врученной ему два года назад. А в этом году Азату Абитову отдали свои голоса зрители телеканала «Новый Век» за песню «Кем кемне гафу итәр» («Кто кого простит»). Голосование, как известно, проводится в популярной программе ТНВ «Кайнар хит».

Артист требовательно относится к подбору песен в свой репертуар. Главное для него - текст будущего хита, так как Азат придает большое значение смысловой нагрузке песни. «Я, безусловно, пою разные песни, но в первую очередь всегда смотрю на текст песни. Песню пою только тогда, когда нравятся слова», - поделился певец с корреспондентами ТНВ.

Еще один победитель нынешнего хит-парада на ТНВ - певец Марсель Вагизов, записавший 31 октября видеоприглашение, является автором песни «Яшисем килэ» («Хочется жить»), которая вывела его в номинанты на получение «Алтын йолдыз».

Его песня очень быстро стала народной - публика ее сразу приняла. Кстати, авторы программы «Кайнар хит» отмечают, что Марсель Вагизов регулярно занимает первые строчки хит-парадов, а его «Яшисем килэ» станет украшением предстоящей юбилейной церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы».

«Конечно, у меня есть волнение: ведь когда ждешь праздника, чувства обостряются, и все эмоции намного сильнее, чем в сам праздник. Именно с такими чувствами я жду церемонии», - рассказал певец.
На запись видеооткрытки была приглашена и Зульфира Шайдуллина - дебютантка церемонии.

Во время торжественной церемонии зрители смогут услышать ее песню «Китмә» («Не уходи»). «Очень сильно волнуюсь, тщательно готовлюсь. В голове есть много идей, в ближайшем будущем хотелось бы их осуществить», - отметила Зульфира Шайдуллина.

До церемонии вручения V Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» «Алтын йолдыз» остается совсем мало времени.
«Сейчас продолжается активная работа над сценарием торжественного вечера. Его автор - Ильфак Хафизов. Он же является и режиссером церемонии. Мы проверяем все песни, которые 9 декабря будут звучать со сцены «Пирамиды», и уделяем большое внимание их текстам, тому смыслу, что хочет передать своим исполнением певец», - подчеркнул  продюсер популярных музыкальных проектов Ленар Кашафутдинов, человек, который о Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» «Алтын йолдыз» знает абсолютно все.

Видеопригласительные участников Национальной музыкальной премии в эфир телеканала «Татарстан-Новый Век» стали выходить с 31 октября. Работа над созданием таких открыток ведется в активном режиме: до церемонии остается чуть больше месяца, а подготовка к ее безукоризненному проведению ведется по многим направлениям.

Напомним, торжественная церемония вручения V Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» «Алтын йолдыз» (6+) пройдет 9 декабря в концертном зале «Пирамиды».
По вопросам приобретения билетов можно обращаться в кассы «Пирамиды», на сайт Кассир.ру, а также на сайт «Болгар радиосы».

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