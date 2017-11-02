Форвард казанского «Ак Барса» Иржи Секач вызван тренерским штабом сборной Чехии на «Кубок Карьяла».

Помимо Секача, на турнир вызваны также Владимир Ткачев и Василий Токранов (Россия), Антон Ландер (Швеция) и Роб Клинкхаммер (Канада).

Также для участия в Кубке Германии в состав олимпийской сборной России вызван защитник Альберт Яруллин. Для участия в серии против канадских команд в молодежную сборную России (до 20 лет) вызваны защитник Николай Богатов и форвард Владислав Кара.

А для участия в «Турнире четырех наций» в молодежную сборную России (до 20 лет) вызван форвард Максим Марушев.