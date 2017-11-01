Первый тайм матча «Зенита» против «Русенбога» на выезде не стал результативным, но скучным не был: обе команды удачно комбинировали, в обороне не отсиживались, играя на встречных курсах. Часто брал игру на себя Нобоа, не часто появляющийся в составе «Зенита».

Гости в целом смотрелись посимпатичнее, постоянно ускоряя игру, удачно взаимодействуя на подступах к чужой штрафной. Но во втором тайме на 55-й минуте в ворота «Зенита» был назначен пенальти после фола Мевли и Бентднер хладнокровно «стандарт» реализовал – 1:0. Гости оцепенели, а «Русенборг» заиграл раскрепощено, и мог забить и еще. Манчини произвел два замены и одна из них сработала.

На 91-й минуте был из-за офсайда отменен гол Дзюбы, но за несколько секунд до окончания добавленного времени Кокорин после навеса в штрафную точно пробил низом – 1:1. Это был пятый гол Александра в четырех матчах группового этапа Лиги Европы. А «Зенит» досрочно вышел в плей-офф турнира.