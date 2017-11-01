В первом тайме поначалу железнодорожники уверенно владели инициативой, и гол Фарфана на 26-й минуте встречи стал тому подтверждением – 1:0.

Однако на 32-й минуте нелепое повреждение получил голкипер «Локо» Гилерме, и заменивший его Медведев до перерыва пропустил дважды. И если первый гол в его ворота был забит с нарушением правил, то вот гол Бадибанги на 41-й минуте никто уже отменить не смог – 1:1 к перерыву.

А на 58-й минуте «Локо» оказался уже в роли отыгрывающейся стороны - Брежовец вывел «Шериф» вперед – 1:2. До конца матча оставалось еще более получаса, но даже на один гол «Локо» не наиграл, сотворив мини-сенсацию, попутно опустившись на третье место в своей группе.