Игроки казанского «Ак Барса» Тимур Билялов, Роман Абросимов, Денис Голубев и Дмитрий Архипов сыграли за «Барс» против тюменского «Рубина» в матче чемпионата ВХЛ. Гол Архипова в овертайме в итоге принес «Барсу» победу – 1:0.