Игроки казанского «Ак Барса» Тимур Билялов, Роман Абросимов, Денис Голубев и Дмитрий Архипов сыграли за «Барс» против тюменского «Рубина» в матче чемпионата ВХЛ. Гол Архипова в овертайме в итоге принес «Барсу» победу – 1:0.
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