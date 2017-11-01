Сегодня в рамках выставки «АРТ-галерея. Казань» пройдет награждение победителей всероссийского фотоконкурса «Национальные праздники народов России» и Республиканского журналистского конкурса для интернет-СМИ.

Организатором конкурсов выступает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Ожидается, что на награждение приедут победители из городов Татарстана, Башкортостана, Тывы, Самарской области и других регионов России.

С 2 по 6 ноября на выставке можно будет ознакомиться с работами победителей всероссийского фотоконкурса.

Всероссийский фотоконкурс «Национальные праздники народов России» проводится в связи с программой «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы». В этом году на конкурс поступили 754 работы из 31 региона России по номинациям: «Лучший снимок», «Портрет», «Серия фоторабот».

Республиканский журналистский конкурс для интернет-СМИ организован в рамках программы Республики Татарстан «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы», сообщает ИА «Татар-информ».

Конкурсные работы были представлены в 6 номинациях: «Премия за лучший интернет-портал на русском языке», «Премия за лучший интернет-портал на татарском языке», «Премия за лучшую электронную газету на русском языке», «Премия за лучшую электронную газету на татарском языке», «Премия за лучшую электронную версию СМИ на русском языке», «Премия за лучшую электронную версию СМИ на татарском языке».