В минувшие выходные в Казани побывал известный актер, художественный руководитель Московского губернского театра, народный артист России Сергей Безруков.



Сергей Витальевич представил в нашем городе федеральный проект «Театры - детям». Актер, режиссер и продюсер является председателем общественного совета этого необычного партийного проекта «Единой России».

Как рассказала федеральный координатор проекта, депутат Госдумы РФ Наталия Пилюс, четырем театрам из Татарстана - русскому ТЮЗу, татарскому ТЮЗу, театру кукол «Экият» и ТЮЗу из Набережных Челнов - из федерального бюджета выделено более 8,5 миллиона рублей на постановку новых спектаклей, обновление сценического оборудования, организацию фестивалей, гастролей. А с учетом регионального софинансирования общая сумма, которую получат театры в рамках проекта, составляет почти 10 миллионов рублей. Региональным координатором проекта является директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева. В Татарстане проект «Театры - детям» проходит при поддержке Министерства культуры РТ.

- Могу сказать, что в Татарстане ситуация более благополучная, чем в других регионах. У вас в театрах, слава богу, все более-менее хорошо, потому что есть поддержка на региональном уровне. Конечно, сейчас и взрослым театрам живется непросто. Но взрослые - это взрослые. Они могут и потерпеть. А детские театры требуют дополнительной поддержки, - рассказал Сергей Безруков на встрече с журналистами, которая состоялась в Татарстанском региональном отделении партии «Единая Россия». - В рамках проекта «Театры - детям» на все регионы России выделено 220 миллионов рублей - это катастрофически мало, просто крохи. Детский театр гораздо затратнее взрослого, и поэтому в его развитие нужно вкладывать в 5, 10, даже 100 раз больше и не думать о том, что потом получишь финансовую прибыль. Это невозможно. Конечно, проще отмахнуться от проблем и продолжать работать как раньше, но надо попытаться каким-то образом изменить систему, влиять на нее.

- А как влиять?

- Несмотря ни на что, ставить качественные детские спектакли. Наш Московский губернский театр - театр не федеральный, а региональный, и мы сталкиваемся с точно такими же проблемами, как и большинство российских театров. Но у нас в афише взрослого театра 10 детских спектаклей - это почти половина нашего репертуара. Мы играем и «Маленького принца», и «Остров сокровищ», и «Книгу джунглей. Маугли», и «Аленький цветочек», и «Вождя краснокожих»… Я от своих актеров требую полной отдачи на детских спектаклях, абсолютного проживания. Здесь надо играть по-настоящему, по-взрослому.

Заметил, что взрослые зрители тоже смотрят наши детские спектакли, раскрыв рты… Им это интересно! А если взрослым интересно на детском спектакле, значит, ребенку будет интересно однозначно.

- Сегодня детей очень сложно просто так завлечь в театр…

- Да, в интернете, на телевидении они привыкли к ярким картинкам, зрелищным шоу, спецэффектам. Поэтому спектакли для них нужно ставить масштабно, ярко, красиво. Но важно не забывать и о смысле того, что происходит на сцене.

К великому сожалению, дети сейчас не читают или читают мало - только то, что заставляют читать в школе. А театр может оживить страницы книг и познакомить их с классической литературой. Я не говорю, что театр должен заменить книгу и чтение. Ни в коем случае! Книга всегда остается книгой. Но надо понимать, что для современных детей визуальная картинка оказывает более сильное воздействие, чем книга. Поэтому для постановок необходимо использовать всевозможные проекции, плазмы, другие новейшие технологии. Это то, что не только привлекает внимание, но и раздвигает привычные рамки сцены, пробуждает фантазию. А когда новейшие технологии соединяются с прекрасной актерской игрой, хорошим литературным материалом, плюс костюмы, музыка - считайте, вы победили и создали спектакль, который будет жить долгие годы.