Общеизвестно, что купаты - это вкусные мясные колбаски, пожаренные на углях как шашлыки. Но не все домохозяйки знают, что из них можно приготовить и другие блюда, надо только включить фантазию.



В горшочках

Ингредиенты: купаты охлажденные - 1 кг или 12 шт., картофель крупный - 6 шт., лук репчатый - 3 шт., морковь свежая - 2 шт., помидоры свежие - 3 шт., сметана - 1 стакан, аджика - 1 ч. ложка, соль по вкусу.

Все овощи помыть, очистить. Картофель и лук нарезать на 4 части, морковь - крупными кружочками, каждый помидор - на несколько долек. На дно горшочка положить овощи в следующей последовательности: картофель, морковь, лук. Затем черед колбасок - по две штуки на горшочек. Поверх купат уложить помидорные дольки. Завершающий слой - 2 - 3 ст. ложки сметаны, смешанной с аджикой. Запекать в духовке при температуре 200 градусов до готовности картофеля примерно 1 час.

В капустных листьях

Ингредиенты: купаты охлажденные - 6 шт., капустные листья - 6 шт., томатная паста - 1 ст. ложка, сметана - 100 г, мука, растительное масло - по 2 ст. ложки, соль, перец по вкусу.

У капустных листьев срезать утолщения у основания, слегка отварить в кипящей подсоленной воде, чтобы они стали мягкими, но не переварить. Завернуть каждую колбаску в капустный лист и уложить в глубокий противень или форму для запекания. Укладывать свободным краем листа вниз, чтобы лист не развернулся при готовке. На сухой горячей сковороде слегка поджарить муку, затем влить растительное масло, томатную пасту и сметану. Залить полученным соусом купаты и поставить в горячую духовку на 1 час. Готовить при температуре 200 градусов.

Приятного аппетита!