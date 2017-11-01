Он вышел легким стремительным шагом из-за кулис и встал перед микрофоном. Высокий, стройный, подвижный в свои неполные 84 года, Василий Лановой развел руки, будто хотел обнять весь зал, и сказал: «Здравствуй, Казань!» Зал в ответ взорвался аплодисментами.



Перед нами был легенда советского кино - народный артист СССР и РСФСР Василий Семенович Лановой. Можно уверенно сказать, что он кумир многих женщин и уж точно пришедших в минувшую субботу на творческий вечер актера в рамках абонемента «Литературно-музыкальные вечера в филармонии». Ведь это и романтичный Грей, приплывший к Ассоль под алыми парусами, и немного легкомысленный, влюбленный Шервинский - адъютант гетмана из «Дней Турбиных», и стройный мачо, увидавший плывших в полосатых купальниках… тигров из «Полосатого рейса», и конечно же Иван Варавва из культовой картины «Офицеры» - фильма о людях, выбравших своей профессией защиту Родины.

Василий Семенович рассказал о себе, театре имени Вахтангова, где служит 60 лет, кино, где за 65 лет сыграл 80 ролей. И сколько ни звали его в киноартисты, он оставался верен своему театру. Атмосферу человеческих отношений в нем он ценит очень высоко, восхищается и режиссерами театра, и коллегами. Артисты современного кино, зазвездившиеся порой после одной сыгранной роли, вызывают у него, мягко говоря, недоумение, так же как и те, кто выставляет напоказ личную жизнь. «Актер должен оставаться тайной для зрителя», - уверен Василий Семенович.

Он говорит о себе: «Я хохол». При этом выражает бесконечную благодарность маме «...за то, что я владею в совершенстве украинской мовой». Он легко переходит с русского на украинский, не забывая при этом сказать, что из-за особого говора ему после

Щукинского училища в театре Вахтангова пришлось целый год играть в массовке. Отдавая дань украинским корням, он прочел стихотворение Тараса Шевченко на родном языке, приводил забавные украинские выражения.

Но приехал он к нам читать свои любимые произведения русской классики на «великом и могучем». Вспомнив свою роль Анатоля Курагина из «Войны и мира» Бондарчука, великолепно прочел отрывок из великого романа Льва Толстого «Первый бал Наташи Ростовой». А потом тоже проза, но уже Пушкин - «Путешествие в Арзрум».

К началу Великой Отечественной Василию Лановому было 7 лет. «Я - дитя войны, и все, что было в те годы, - это для меня святое», - говорит он. Родители до этого уехали в Москву на заработки. Во время войны они работали там на химзаводе, выпускавшем бутылки с зажигательной смесью. Маленький Вася, находясь на занятой врагом территории без родителей, начал учиться в школе, где преподавали на румынском языке. «И вдруг молодой учитель-румын, безусловно рискуя жизнью, начал читать нам, детям, в октябре 1941 года книгу «Як гуртовалась сталь» Николая Островского», - рассказывает Лановой. Потом в Москве он буквально выпросит эту роль у режиссеров Алова и Наумова. «Я должен был сыграть Павку - «коммунистического Христа», как его называли лояльные нам иностранцы. К сожалению, сейчас о нем в школе не вспоминают», - заметил Василий Семенович.Зато он рад тому, что в далекой Сибири, в Томске, родилось движение «Бессмертный полк», и просит, чтобы дали на экране кинохронику, отображающую историю возникновения движения, сопредседателем которого он на данный момент является. На экране черно-белые кадры, и вдруг весь зал молча встает и продолжает смотреть стоя. А потом Василий Лановой читал стихи военных лет.

Его завалили цветами, аплодисменты долго не смолкали. «Меня попросили спеть песню из кинофильма «Офицеры», - объявил он залу. И снова зал без всякой команды встал. Люди стоя слушали великого артиста и ставшую великой песню. «И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть», - прозвучало как наказ будущим защитникам Родины.