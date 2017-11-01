С каждым годом села, деревни все больше и больше пустеют.

Молодежь мечтает поскорее переехать в крупные города, прелести сельской жизни ее мало волнуют. А ведь самые лучшие наши детские воспоминания связаны с летними каникулами у бабушки в деревне. Разве вам ни разу не хотелось вернуть эти счастливые времена?

В последний раз я приезжала в деревню 12-летней девчонкой, когда еще были живы бабушка и дедушка со стороны папы. Простор полей, синева облаков, вкус свежих ягод, сенокос, милые овечки в стаде - вот чем мне тогда запомнилась деревня. Я помню, как в детстве с нетерпением ждала лета, чтобы снова оказаться в этом райском уголке. В 12 лет мы не задумываемся о том, что ничто не вечно. Мне казалось, так будет всегда, каждое лето.

Сначала умерла бабушка, потом мы перевезли в город дедушку, но и его не стало через год. С их уходом мы перестали ездить в деревню. Первое время я очень грустила по этому поводу. Когда повзрослела, появилось множество новых интересов, начала ездить в Москву, Санкт-Петербург. Как я в них влюбилась, будучи уже 20-летней студенткой! Особенно покорила меня столица: многолюдность, пафос, беспрерывное движение... Казалось, в Москве можно добиться всего, здесь ты никогда не будешь одинок. Парки, метро, торговые центры полны людьми. Тогда появилось огромное желание переехать туда. Но эти мысли исчезли с замужеством - одни приоритеты сменились, к счастью, другими, более важными, настоящими.

А спустя 13 лет я вновь оказалась в деревне. Теперь уже с мужем мы поехали навестить его бабушку, живущую в Пермской области. Путь в 50 км - из ближайшего города до села - преодолевали почти 2 часа. Я даже представить не могла, что существуют еще такие разрушенные дороги, а главное, водители по ним как-то умудряются ездить. Но, с другой стороны, пейзаж за окном был незабываемо прекрасен: я любовалась природой, старинными маленькими церквями, колодцами, амбарами, избами с украшенными резьбой наличниками на окнах, среди них было много заброшенных, заросших высокой травой.

Сама деревня поразила меня умиротворением: ни интернета, ни развлекательных комплексов, ни торговых центров, ни машин, ни бросающейся в глаза рекламы. Один продуктовый магазин на всю округу. Вместо городской суматохи - лес, речка, покой, тишина и чистый воздух. Неудивительно, что наши бабушки и дедушки, несмотря на тяжелую жизнь, доживали до 80 - 90 лет. Продукты все натуральные - картошка, бобы, капуста, зелень с грядки, домашние куриные яйца, вода колодезная. А какими ароматными, вкусными получаются блюда, приготовленные в печи, - от блинчиков до борща! В первый же день приезда мы пошли в лес, собрали там грибочки, а вечером пожарили с ними картошку. Грибов было немного, даже до половины корзинку не наполнили. Зато замечательно прогулялись, надышались свежим густым воздухом.

Почти каждый день в деревне мы топили баню, для этого муж и свекор носили воду с колодца. Я, никогда не имевшая дело с огородом и скотом, с радостью помогала укрывать виноград на зиму, прибирать под деревьями, обрезать сухие ветки, высаживать луковицы тюльпанов, кормить кур и овечку. Конечно, прекрасно понимаю, что сельская жизнь - это не покой и романтика, а ежедневный труд, но такой приятный и естественный для человека. В большом городе многое кажется фальшивым и бессмысленным, здесь в круговороте событий мы начинаем забывать о настоящих ценностях. Надеюсь, наше молодое поколение не даст селам опустеть и наши дети, внуки, правнуки будут проводить незабываемые летние каникулы у бабушки в деревне.