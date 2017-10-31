В 2004 году Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии инсульта. Сейчас данное заболевание в большинстве стран мира занимает второе и третье место среди причин смертности населения. По статистике, у каждого шестого из ныне живущих случится инсульт. Ежегодно в мире отмечается около 17 миллионов инсультов, в России - 450 тысяч.



Язык, рука, улыбка

Инсульт - грозная болезнь. Это мозговая катастрофа с широким набором тяжелых последствий - паралич, нарушение речи, координации движений, чувствительности, снижение памяти, невозможность ухаживать за собой. К сожалению, в зоне риска находится каждый человек. Наиболее часто инсульт возникает после 60 - 65 лет. Когда мы говорим об этой болезни, важно понимать, что в случае ее возникновения дорога каждая минута. Чем раньше пациент получит экстренную помощь, тем выше шанс выжить и избежать упомянутых выше страшных последствий.

В парках, торговых центрах, на автобусных остановках, сами того не подозревая, мы можем стать свидетелями случившегося у кого-то инсульта. Поэтому каждому из нас важно знать признаки болезни, чтобы при необходимости вовремя помочь и, возможно, спасти чью-то жизнь. На днях в Казани прошла школа пациентов, посвященная инсульту. На ней врачи МКДЦ подробно рассказали, как распознать эту болезнь. Наиболее частыми симптомами развития инсульта являются:

- внезапное развитие односторонней слабости в руке или ноге;

- внезапное нарушение речи;

- внезапное ухудшение зрения на один глаз;

- внезапное развитие выраженной головной боли без явных причин;

- внезапное нарушение координации и неустойчивость.

Как мы видим, ключевым словом является внезапность. Заболеваний, поражающих головной мозг, достаточно много, но обычно симптомы развиваются постепенно. При инсульте же признаки слабости в конечностях, ассиметрия лица, нарушение речи возникают в течение нескольких минут или часов. Инсульт - это мозговой удар, который происходит быстро, одномоментно.

- Если видите у человека на улице перечисленные выше признаки, то вы должны заподозрить именно острое нарушение мозгового кровообращения. Для того чтобы убедиться в этом, надо провести простые и короткие тесты. Попросить человека улыбнуться, поднять обе руки, назвать свое имя и показать язык, - рассказал заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения МКДЦ Тимур Демин.

В случае инсульта происходит паралич мышц с одной стороны, поэтому улыбка будет кривой, руку человек поднять не сможет, а нашу речь не поймет или не сможет ответить.

В зоне риска

Как мы уже отмечали, инсульт может случиться у каждого. Однако специалисты привели интересную и важную статистику: 90 процентов факторов риска, приводящих к развитию инсульта, контролируются. Мы можем на них повлиять, изменить их и тем самым сделать все возможное, чтобы избежать этого мозгового удара. Контролируемыми факторами риска развития инсульта являются: гипертония, низкий уровень физической активности, сахарный диабет, курение, избыточный вес, нарушение обмена веществ.

- Главным, грозным и частым заболеванием, приводящим к развитию инсульта, является гипертоническая болезнь. Чаще всего она встречается у людей старше 50 - 60 лет. Кроме того, около четверти инсультов связано с нарушением сердечного ритма - мерцательной аритмией. Серьезный фактор риска - низкий уровень физической активности. По значимости он является вторым после артериальной гипертензии. Помните, что профилактика - это не разовая акция. Мы не можем на два дня бросить курить, сегодня побегать, пройти 6 тысяч шагов, а на следующий день ничего не делать. Профилактика - комплекс пожизненных мер. Нельзя оздоровиться на всю жизнь за один день, - подчеркнул Тимур Демин.

Но есть и неконтролируемые факторы риска развития инсульта. Это пол, возраст и определенные генетические отклонения. Инсульт чаще всего возникает у мужчин. Кроме того, чем старше мы становимся, тем выше вероятность инсульта. Пожилые люди чаще всего умирают от инсульта, инфаркта миокарда или онкологии.

О спорте

Низкая физическая активность является вторым после гипертонии фактором риска развития инсульта. Врач лечебной физкультуры отделения неврологии с острым нарушением мозгового кровообращения МКДЦ Гузель Старостина рассказала, что более 20% смертей ежегодно связаны с низкой физической активностью. К 2020 году нездоровый образ жизни станет причиной 70% болезней.

Доктор привела результаты интересных исследований, вдохновляющих на занятие спортом. Женщины, страдающие гипертонией и ведущие малоподвижный образ жизни, сумели за 24 недели снизить артериальное давление и массу тела. Как им это удалось? Каждый день они делали 9700 шагов с произвольной скоростью. Согласитесь, не очень сложная задача. Кроме того, исследователи изучали 11 тысяч мужчин. Выяснилось следующее: один час упражнений умеренной интенсивности, выполняемых 5 раз в неделю, наполовину снижает риск сердечного приступа у сильного пола. Спорт - это действительно жизнь.

Гузель Старостина рассказала, что взрослым людям требуется хотя бы 150 минут в неделю аэробной физической нагрузки умеренной интенсивности или 75 минут - высокой интенсивности. Можно заняться плаванием, волейболом, быстрой ходьбой, катанием на велосипеде, бадминтоном. Все это относится к умеренным физическим нагрузкам. А вот интенсивные нагрузки - это бег, баскетбол, скандинавская ходьба, футбол, подъем по лестнице. Кстати, особое внимание врачи акцентировали на обычной ходьбе. Она снижает риск развития остеопороза, благоприятно влияет на работу органов кровообращения, дыхания, нервную систему, повышает выносливость, закаливает, нормализует психическое состояние. В отличие от бега, при ходьбе на суставы ложится гораздо меньше нагрузки.

Пожилые люди в том числе должны быть физически активными, тренировать равновесие, чтобы уменьшить риск падений. А помогут начать двигаться самые обычные рекомендации.

- При просмотре телевизора во время рекламных пауз делайте несложные физические упражнения.

- Ходите. Полезна ходьба спиной вперед, боком, на пятках, на пальцах.

- Запишитесь на курсы танцев.

- Занимайтесь в домашних условиях любым комплексом физических упражнений.