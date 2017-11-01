С наступлением зимы человек подвергается повышенной опасности, связанной с погодой.



О том, где татарстанцам следует соблюдать особую осторожность, рассказали в ходе пресс-конференции заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по РТ Максим Трущин, главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов и главный внештатный специалист Минздрава РТ по травматологии и ортопедии Сергей Кривошапко.

Так, с наступлением холодов повышается риск возникновения пожаров. Причиной часто становится неосторожное обращение с электрообогревателями и огнем. В осенне-зимний период 2016 - 2017 года произошла 1601 пожар, где погиб 91 человек и 129 были травмированы. МЧС напоминает о необходимости соблюдения техники безопасности при использовании электрообогревателей: следует устанавливать их на расстоянии не менее метра от сгораемых предметов, не оставлять приборы без присмотра и не использовать изделия с дефектами или истекшим сроком годности. Аналогичные меры предосторожности касаются газовых и электрических плит, других электроприборов.

С немалым риском сопряжено нахождение людей на льду, в особенности пока его толщина не достигла 7 сантиметров. За последние три года 24 человека погибли, провалившись под лед: 19 пешеходов и еще 5 человек вместе с автомобилем. К счастью, не все подобные происшествия заканчиваются трагически - за то же время сотрудниками ГИМС РТ были спасены 235 человек.

Даже простое передвижение по городу в период гололедицы может стать причиной травмы. Татарстан входит в число регионов с повышенной травматичностью. Так, по словам Сергея Кривошапко, в прошлом году каждый десятый татарстанец получил травму разной степени тяжести: 68% из них бытовые, 24% - уличные, еще 2% пришлось на долю производственных травм. В целом же по стране в среднем за год травмы получают 13 миллионов человек.