В Казани, в школе №179, состоялся первый республиканский родительский форум «Крепкая семья - основа социализации учащихся: проблемы и тенденции». В форуме приняли участие более 450 человек - представители родительских комитетов школ Татарстана, советов отцов, советов бабушек, родительских ассоциаций, ученые, педагоги, психологи и медики.



Участников значимого мероприятия приветствовали заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт - Милосердие» Татьяна Ларионова, помощник Президента РТ по социальным вопросам Лейла Фазлеева, заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима. Свое приветствие в адрес гостей и участников родительского собрания направил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

На 6 дискуссионных площадках форума родители и руководители профильных министерств и ведомств обсуждали самые актуальные проблемы: «Семейные традиции как гарант крепкой семьи», «Профилактика агрессивного и суицидального поведения детей и подростков», «Дети в интернете - кто за них в ответе?», «Здоровое питание обучающихся», «Родители и дети с ограниченными возможностями здоровья», «Трудовое воспитание школьников».

Все дискуссии прошли в режиме видеоконференции, за ними могли наблюдать родители и педагоги во всех районах Татарстана. Как подчеркнула Татьяна Ларионова, самая трудная профессия - быть родителем, поэтому главная задача форума - конструктивный диалог с мамами и папами, чтобы они напрямую смогли пообщаться со специалистами, задать им любые волнующие вопросы.

Лариса Сулима рассказала о новом проекте Министерства образования и науки РТ. В течение учебного года планируется провести несколько республиканских родительских собраний в режиме онлайн-видеоконференций. Каждое интерактивное собрание будет посвящено определенной теме, которая беспокоит родителей. Чтобы участвовать в мероприятии, достаточно иметь мобильный телефон, подключенный к сети «Интернет». И родители смогут получать консультации психологов, педагогов, специалистов Министерства образования и науки РТ.

Еще одно новшество, которое будет введено уже в первом полугодии 2018 года, - конкурс родительских комитетов «Секреты дружного класса». Совместное выполнение разных интересных заданий научит детей и родителей лучше понимать друг друга и работать в одной команде.

Координатор федерального партийного проекта «Здоровье - детям», главный врач ДРКБ Рафаэль Шавалиев отметил, что с 2010 года в Татарстане на 80 тысяч детей стало больше, и рассказал о приоритетных направлениях работы в области сохранения детского здоровья, развития системы детских медицинских организаций, в школьной медицине, по профилактике заболеваемости детей.

Много участников собрала дискуссионная площадка, где обсуждались проблемы сохранения и развития семейных традиций и самой семьи. Там говорили и о том, что надо повышать престиж многодетной семьи.

- Чтобы семья стала многодетной, в ней вначале должен появиться хотя бы один ребенок. И от поддержки общества зависит, захочет ли эта семья рожать еще детей, - отметила руководитель республиканского конкурса красоты, материнства и семьи «Нечкәбил» Изольда Жуйкова.

Организаторами республиканского родительского форума выступили объединение женщин-депутатов Государственного Совета Татарстана «Мәрхәмәт - Милосердие», Национальная родительская ассоциация РФ, Министерство образования и науки РТ, Казанская городская Дума, Совет отцов РТ.