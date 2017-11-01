В Казани на улице Кул Гали наконец-то ликвидировано «бутылочное горлышко».



После капитального ремонта открыли движение по расширенному участку дороги на въезде в поселок Салмачи. Ее пропускная способность увеличилась на 50 процентов. Корреспонденты «Казанских ведомостей» оценили результат работы дорожных строителей.

Посмотреть на отремонтированную дорогу в Салмачи мы приехали через три дня после торжественного открытия. Редакционный водитель, увидев перемены, был приятно удивлен:

- Ты посмотри, цивилизация пришла и в эту далищу! - пошутил он.

Шестиполосная дорога, разделенная металлическим забором (ограждение безопасности), с двух сторон тротуары, придорожные фонари, новые остановочные павильоны для общественного транспорта - этого жители поселка добивались несколько лет, обращаясь в различные инстанции, в том числе Аппарат Президента РТ и мэрию Казани, с жалобами на постоянные пробки в час пик.

Капитальный ремонт начался весной этого года, длился 5 месяцев и проходил в два этапа.

На первом - расширен участок дороги до шести полос от улицы Габишева до Батыева и до четырех полос от улицы Батыева до Григорьева. Общая длина участка составила около 1,2 км. На втором этапе с двух до четырех полос был расширен участок проезжей части от улицы Григорьева до Овражной протяженностью 450 м.

Вот эти самые 4 с небольшим сотни метра и были самыми сложными. Строительству дороги мешал газопровод, который необходимо было перенести на другое место. Легко сказать, а на деле потребовалось немало согласований, нужно было построить временную объездную дорогу. Единственное место, где можно было сделать объезд, - это земли бывшего плодопитомника, которые сейчас находятся в частной собственности.

Представители исполкома смогли убедить хозяев участков, что после окончания всех дорожных работ от времянки не останется и следа. Для этого пришлось провести несколько встреч, дать людям документированные гарантии.

После этого началась сложная техническая часть. На торжественном открытии обновленной дороги министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин особо подчеркнул, что благодаря участию руководства ООО «Газпром трансгаз Казань» удалось получить временной интервал для переустройства трубопроводов. А объемы проводимых работ были значительные. По словам Ленара Сафина, проблема заключалась в том, что нужно было из-за временного перекрытия газопровода остановить некоторые предприятия, в частности, производства в Оренбурге и казанский «Оргсинтез».

Сейчас водителям, с ветерком проезжающим по новой дороге, трудно представить, сколько всего было проделано за эти 5 месяцев. На небольшом участке дороги не просто расширили проезжую часть, но и переустроили сети водоснабжения, канализации, электроснабжения. Как уже говорилось, установили новые светоточки наружного освещения. Не забыли про ливневую канализацию и прочие необходимые дорожные элементы, которые вкупе создают безопасность на дороге.

Кстати, о безопасности. Жители поселка попросили еще одну малость - либо возле каждой автобусной остановки организовать пешеходный переход, либо построить со временем надземный переход, а еще лучше поставить парочку светофоров с кнопками для пешеходов. Трафик на этой дороге немаленький, да и водители на качественном покрытии прибавляют скорость. Переходить проезжую часть в час пик сложно и страшно, особенно с детьми.

Но вернемся к временной дороге, которую мэрия обещала ликвидировать после строительства. Корреспонденты «Казанских ведомостей» в начале сентября, готовя первый репортаж о реконструкции, проехались по ней. Признаться, тогда нам с трудом верилось, что объездная дорога будет сразу после окончания работ демонтирована. Предполагали, что раньше весны к этому не приступят. И ошиблись.

Сейчас дорожные строители занимаются мелкими остаточными работами. Тяжелая техника работает только на времянке. Дорожной фрезой срезан почти весь асфальт. На момент нашего репортажа оставалось буквально с десяток метров. Асфальтовая крошка не складируется, а тут же вывозится большими самосвалами. Затем грунт разровняют, и от временной объездной дороги останутся только воспоминания.