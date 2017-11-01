Школьные бизнес-компании из Казани впервые за 17 лет активной работы обрели свой собственный дом. Первый детский коворкинг открылся 1 ноября в Советском районе города.

«Коворкинг - это пространство, где люди работают вместе. Он открыт для тех, кто не имеет собственного офиса. Здесь есть все необходимое для работы - столы, мебель, техника. Креативное бизнес-пространство открыто для детей и подростков. Для школьников будут организованы встречи с предпринимателями, кейс-турниры, мастер-классы и даже корпоративы», - рассказала исполнительный директор общественной организации "Казанский центр «Достижения молодых», член Общественной палаты РТ Ляля Бикчентаева.

Слеты школьных бизнес-компаний активно проводятся в Татарстане начиная с 2000 года. В прошлом году по инициативе депутата Госсовета РТ Марата Шагитова бизнес-компании были созданы во всех школах Азинского депутатского округа. Всего в Казани их около 50, они объединяют более 500 ребят, сообщает ИА «Татар-информ». Коворкинг станет общим офисом для начинающих предпринимателей.

Новую креативную площадку для начинающих предпринимателей создал казанский центр «Достижения молодых» совместно со спонсором и партнерами.

«Если хотя бы один из вас станет предпринимателем, это будет отличным результатом. Считается, что каждый предприниматель кормит около 100 человек, в числе которых дети, пенсионеры, инвалиды, работники бюджетной сферы», - сказал, обращаясь к школьникам, депутат Госсовета РТ Марат Шагитов.

Руководитель центра поддержки предпринимательства РТ Равиль Сиразеев отметил, что Министерство экономики РТ всегда готово поддержать инновации, идеи и талантливые разработки.

Начинающие бизнесмены из школ изготавливают оригинальные кубики Рубика, фартуки для кухни, куклы-няни и многое другое. В их планах создание путеводителя по неизвестным местам Казани, декоративных компактных каминов. Кстати, команда учеников из 125-й гимназии Soal and paper победила в прошлом году на Всероссийском слете школьных бизнес-компаний в Москве и успешно представила Татарстан и Россию на соревнованиях в Австрии.