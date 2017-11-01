Контроль качества питьевой воды проводится в Казани в рамках проекта «Школа грамотного потребителя». На этой неделе координатор проекта, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по ЖКХ Александр Сидякин дал старт мониторингу.

В нем примут участие профильные ведомства и общественные организации, в том числе общества защиты прав потребителей. Задачами мониторинга являются выявление отклонений в качестве воды, а также выработка рекомендаций по их устранению, сообщается на общественно-политическом портале tatarstan.er.ru.

В минимальный набор инструментов для так называемого бытового анализа питьевой воды входит экспресс-тест на определение жесткости воды, солемер и измеритель кислотности. С помощью специального оборудования производится забор воды из центрального водопровода и проводится экспресс-анализ по результатам сверки результатов с таблицей показателей.

Вместе со специалистом Роспотребнадзора Александр Сидякин проверил качество питьевой воды в одном из домов Вахитовского района Казани. «Казанский водоканал и управляющая компания Вахитовского района проверку на качество прошли. По количеству соли вода в Казани находится в пределах нормы, хотя и не самая хорошая, а по кислотности - практически идеальная», - резюмировал депутат.

Подобным «чемоданчиком» планируется оснастить региональных координаторов партийного проекта для проведения мониторинга. Активисты будут проверять качество воды и в случае несоответствия нормам добиваться решения проблемы через иски, заявления, обращения в ГЖИ, прокуратуру, Роспотребнадзор.

Региональный координатор проекта «Школа грамотного потребителя» в РТ Дмитрий Романов в свою очередь отметил, что набор позволяет провести экспресс-проверку, получить первый сигнал об опасности. Для полноценной проверки и получения действительных оснований для составления иска следует обратиться в Роспотребнадзор.

Мониторинг позволит выявить в пилотных регионах страны объективную ситуацию с качеством питьевой воды и отработать технологию общественного контроля для дальнейшего ее тиражирования.