Министерство экологии и природных ресурсов завершило инвентаризацию затопленных в Волге судов. Всего на учете сейчас 100 объектов. На следующем этапе эксперты будут определять, какие суда стоит поднимать на поверхность, а какие можно оставить на дне реки.

Об этом сообщил на состоявшемся на этой неделе брифинге в Кабмине РТ министр экологии РТ Фарит Абдулганиев.

Мероприятие проходит в Татарстане в рамках федерального проекта оздоровления Волги. Планируется, что в результате реализации проекта объем сброса загрязненных сточных вод в Волжский бассейн должен снизиться минимум на 60%.

Также в республике планируется реализовать два подпроекта. В рамках одного будет проведено определение границ водоохранных зон Казанки, ее притоков для государственного экологического надзора. Другой подпроект предполагает проведение руслорегулирующих работ на Казанке около Арска для нормализации гидрологического режима притока Волги.

В 2016 году Минэкологии РТ в два этапа провело работы по уточнению местоположения береговой линии Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ общей протяженностью более 1200 км. В нынешнем году запланировано завершение работ по корректировке береговой линии в 1163 км. Кроме того, проведена инвентаризация выпусков промышленных предприятий, снесено 500 незаконных построек для обеспечения общего доступа к водным объектам, зафиксирована 1700 фактов нарушения водоохранного законодательства с последующим принятием мер по их устранению.