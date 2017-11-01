По итоговым показателям Нижнекамский район набрал 109 баллов.

Вторую строчку также заняли Арский, Бавлинский и Рыбно-Слободский районы. Рейтинг был составлен на основе 9 месяцев работы, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РТ. При составлении рейтинга обращали внимание на демографические показатели, показатели смертности, работу поликлиник и стационаров. Также учитывалось количество жалоб.

Отметим, что первую строчку в рейтинге заняли Набережные Челны.