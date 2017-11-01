Об этом заявил глава Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов на проходящем сейчас в Казани форуме Kazan Tourism Forum 2017.

Также он добавил, что разработка и продвижение туристического бренда Visit to Tatarstan поможет Татарстану привлечь еще большее количество туристов.

Напомним, что в прошлом году Татарстан посетило около 2,9 млн туристов. Помимо этого мэрия Казани хочет, чтобы количество туристов, посетивших Казань в этом году, составило 2,7 млн человек. Учитывая прошедший Кубок конфедераций, это число не кажется недосягаемым.

Kazan Tourism Forum 2017 проходит в столице РТ 2 и 3 ноября.