Сегодня клуб провел тренировку, часть которой была открытой для журналистов.

Казанский «Рубин» перешел на зимнее время, шутили журналисты в микст-зоне клубной базы. Впервые на нашей памяти открытая тренировка проводилась столь рано – в 12 часов дня. Пока основная масса футболистов, основательно утеплившись, двигалась в сторону тренировочного поля, на вопросы прессы отвечал Руслан Камболов.

Спустя 15 минут к журналистам вышел и главный тренер, Курбан Бердыев.

В тренировочном процессе приняли участие все игроки, за исключением Сесара Наваса. Доступная для прессы часть тренировки приятно порадовала разнообразием упражнений.

Если ранее полевые игроки попросту разминались и разогревали мышцы, то сегодня они поделились на группы. Под общим контролем тренера по физподготовке – Хосе Пастора Верчили – часть футболистов отрабатывала технику паса, другая скоростные характеристики, преодолевая лесенку, стойки и совершая рывки.

Испанский тренер по «физике» на удивление хорошо владеет русским языком. То и дело Хосе Пастор окликает футболистов, которые не укладываются в нормативы. «Егор, медленно», - несколько раз звучит обращение в адрес Сорокина над полем базы в Соцгороде.

Весьма активен был и Ильзат Ахметов, который всей своей работой стремится завоевать себе место в основной команде.

В последней части открытой тренировки полевые игроки в парах отрабатывали борьбу корпусом. Очевидно, в 16-м туре нас ждет силовой футбол в исполнении казанцев.

Игра с «Зенитом» состоится 5 ноября на «Казань-Арене». Начало в 19:00.